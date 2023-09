Bieranstich und Riesenbrezen im Weinviertel

„Bereits vergangenes Wochenende ist das Oktoberfest der Mistelbacher Feuerwehr gut über die Bühne gegangen“, freut sich Claus Neubauer. „Wir sind sehr zufrieden, es waren wirklich viele Gäste da - etwa 400 bis 500 jeden Tag“, so Neubauer. Neben - wie sollte es auch anders sein - dem Bier gibt es auch eine Weinbar mit lokalem Wein und Kaffee und Kuchen für die Gäste. „Wir haben zahlreiche Mehlspeisspenden von Familien bekommen, ohne die wäre das natürlich nicht möglich gewesen“, freut sich Neubauer.

Aber neben dem Feiern darf auch der Ernst nicht vergessen werden: Es kann natürlich trotz Fests jederzeit zu einem Einsatz der Feuerwehr kommen - deswegen gibt es ein einsatzbereites Team, das jederzeit zu einem Einsatz ausrücken könnte.

Das Neumarkter Bier war beim Oktoberfest in Mistelbach der Renner: Michael Wögerer und Kommandant Günter Bader. Foto: Michael Pfabigan

„Das Wetter war wirklich ein Highlight. Die Stimmung war irrsinnig gut, es war eine laue Sommernacht, er herrschte eine tolle Atmosphäre und das Fest wurde bis spät in die Nacht fortgesetzt“, so Neubauer weiter. Alles in allem also ein voller Erfolg!

Oktoberfest beim Heurigen in Staatz

Nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest: So steckt das Team vom Heurigen „Kurv'nbräu“ schon voll in den Vorbereitungen für das Oktoberfest am 28.9. Kulinarisch sind die Gäste jedenfalls bestens versorgt: Es gibt Grillhendl, Spareribs, Wild und natürlich auch Weißwürste. Aber auch für die vegetarischen und veganen Gäste gibt es eine gute Alternative: Kürbisnudeln und Kichererbsencurry - mit Kichererbsen aus der eigenen Produktion, wie Roland Nestler betont. Bereits seit Donnerstag wird gearbeitet und vorbereitet: Bis alle Zelte im Innenhof aufgestellt sind, braucht es durchaus seine Zeit. „Ich hab auch bei der Stadt München angerufen, um das Fest genehmigen zu lassen - immerhin hat München ein Patent darauf - und ich wollte auf keinen Fall Schwierigkeiten bekommen“, so Nestler. Jetzt steht dem Oktoberfest jedenfalls nichts mehr im Wege.

Kronberger Frühschoppen und Oktoberfest

In Kronberg war Oktoberfest bereits vergangenen Sonntag. Das Kronberger Frühschoppen wird seit 2018 veranstaltet - das Zweitages-Oktoberfest findet sogar schon seit 2007 statt. Die Resonanz auf das Oktoberfest- übrigens organisiert vom USC-Kronberg - ist größer als bei „normalen Festen“, sagt Veranstalter Robert Romstorfer: „Wir machen umfangreiche Werbung für das Oktoberfest, so kommen auch Gäste aus den umliegenden Orten wie Ulrichskirchen oder Schleinbach. Wie es sich für ein richtiges Oktoberfest gehört, gibt es auch in Kronberg den traditionellen Bieranstich mit anschließendem Freibier und eine Weißwurstparty. „Der Biereinstich war wie immer eine kurze Showeinlage: Für Bürgermeister Ernst Bauer und Ortsvorsteher Josef Holzbauer wird das spätestens dann zu einer Herausforderung, wenn auch noch August Mondl, der Präsident des Vereins, mitmischen will!“, lacht Romstorfer.

Fußball und Oktoberfest an einem Tag

In Poysbrunn wird am 14. und 15. Oktober zum elften Mal zum Oktoberfest geladen. Hier gibt sich das Team rund um SCU-Poysbrunn-Falkenstein alljährlich große Mühe, um die Sporthalle in ein Oktoberfestzelt zu verwandeln. Ganz typisch in blau-weiß ist die Halle geschmückt - und auch Münchner Bier und Weißwürste dürfen in Poysbrunn nicht fehlen. Um noch mehr Rahmenprogramm für die Gäste anzubieten, gibt es zur gleichen Zeit auch noch ein spannendes Match - das kommt sehr gut an, erzählt Vizebürgermeister David Jilli.

Im Vorjahr war Bürgermeister Josef Fürst noch ein Neuling im Bierfass-Anzapfen am Poysbrunner Oktoberfest. Foto: Werner Kraus

Ab 20 Uhr bringt die Band „Bergland Power“ mit dem typischen Oktoberfest Sound am 14. Oktober die Halle zum Beben. Und nachdem der neugebackene Bürgermeister Josef Fürst letztes Jahr zum ersten Mal einen guten Schlag beweisen konnte, wird er auch dieses Jahr das Bierfass anstechen. Eine Besonderheit des Oktoberfests in Poysbrunn sind jedenfalls die Bierfassspenden. Egal ob Privatpersonen oder Firmen, viele spenden ein Fass Bier, das dann gewinnbringend an die Gäste ausgeschenkt wird.

Oktoberfeste im Bezirk

22. September: Staatz beim Kurv'nbräu Nestler

30. September: Bernhardsthal im Dorfwirtshaus Bauer

30. September: Paasdorf im Restaurant Avalon

7. und 8. Oktober: Altlichtenwarth der FF

7. und 8. Oktober: Pürstendorf der FF

14. Oktober: Ungerndorf im Gasthaus Olschnegger

14. und 15. Oktober: Poysbrunn beim SCU Poysbrunn