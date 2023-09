„Münchner Wies´n ist ein Original“

„Es ist unglaublich, wenn man auf das Festgelände kommt. Sobald man ins Zelt reingeht, strahlt da so eine unglaubliche Energie aus dem Publikum“, sagt Reinhard Reiskopf. Die Stimmung sei ungebrochen: Egal welcher Wochentag ist, die Leute seien gut drauf, so der Musiker.

„Es gibt nur ein Original“

Vergleiche man das Oktoberfest in München mit dem in Wien, bemerke man die unterschiedliche Art der Aufmachung. Der größte Unterschied sei wohl, dass in Wien Eintritt verlangt wird, um überhaupt aufs Fest zu kommen, kritisiert der Musiker. Außerdem sei auch die Stimmung anders - man merke einfach, dass die Münchner mit der Wies'n aufgewachsen sind. „Ich glaube außerdem, dass unsere Kultur hier nicht darauf ausgerichtet ist, mehrere Tage eine so große Veranstaltung auszurichten. Es gibt einfach Dinge, die sollten da bleiben, wo sie herkommen - und dazu gehört auch das Oktoberfest“, so Reiskopf.

„Die Tracht und eine Maß gehören dazu“

Privat gehe der Musiker zwar nicht auf Oktoberfeste - aber was sind denn Dinge, die einfach auf die Wies'n gehören? „Tracht, eine Maß Bier und einschlägige Musik“, antwortet der Musiker. Jazz und Oktoberfest, das funktioniere einfach nicht. Hits wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“ oder „Fürstenfeld“ würden auf das Fest gehören. „Ich bin wirklich sehr dankbar über meinen Platz auf der Bühne. Ich denke mir oft, wenn ich auf der Bühne stehe: Wie halten das die Leute da unten denn aus? Mir wär das viel zu viel Gedränge. Aber auf der Bühne zu stehen, das ist ein fantastisches Gefühl!“, sagt Reiskopf.