Poysdorfer auf Medaillenjagd

Darf der Bezirk Mistelbach auch im Winter über einen Olympiasieger jubeln, so wie über Rad-Ass Anna Kiesenhofer im Sommer? Vielleicht, denn so weit hergeholt ist das nicht.

Hat doch der Vorarlberger Rennrodler Thomas Steu, der mit seinem Partner Lorenz Koller zu den großen Medaillenanwärtern im Zweisitzer zählt, durch seinen Großvater Wurzeln nach Wilhelmsdorf. Thomas Steus Mutter Martina ist die Tochter von Norbert Heger, der in der Poysdorfer Katastralgemeinde Wilhelmsdorf geboren wurde.

Bei Medaille winkt wohl ein Spezialwein

Deswegen werden dort ganz besonders fest die Daumen gedrückt: „Thomas (Anm.: Steu) ist der Sohn meiner Cousine. Wir sind voller Begeisterung bei Olympia mit dabei und werden natürlich die Bewerbe mit ihm genau verfolgen“, erzählt etwa Maria Souczek aus Wilhelmsdorf. „Bei Thomas steht wie bei vielen Spitzensportlern die ganze Familie dahinter und fördert ihn. Das Talent zum Spitzensportler hat die Lehrerin in der Volksschule entdeckt.“

Auch der Wilhelmsdorfer Winzer Heinz Heger fiebert mit: „Der Bursch ist echt gut unterwegs. Ich traue ihm den Olympiasieg ohne Weiteres zu. Wir werden jedenfalls bei einem Erfolg mitfeiern. Eine Sonderedition aus unserem Weingut für den Olympiasieger wäre hier schon das passende Geschenk. Ein Sauschwanzl Turbo würde da ja schon all eine vom Namen her passen (lacht).“ Sauschwanzl ist ein in Wilhelmsdorf gekelterter Welschriesling, den es auch im Weingut Heger gibt.

In die selbe Kerbe schlägt der Poysdorfer Landtagspräsident Karl Wilfing: „Ich habe meinem Vorarlberger Amtskollegen schon gesagt, wenn Thomas Olympiasieger wird, dann sind wir beim Empfang in Bludenz mit Poysdorfer Wein dabei.“

Zurück zu Steu: Der 27-jährige Bludenzer holte im Vorjahr WM-Gold im Teambewerb und ist Gesamtweltcupsieger mit Koller. Und die Bahn, auf der bei Olympia 2022 um die Medaillen gefahren wird, kommt den Stärken von Koller und Steu zugute.

„Unsere Stärken sind einfach eher in der Bahn als am Start. Wir sind athletisch schon recht gut drauf. Aber wir haben beim Start ein kleines Manko, weil wir beide eher kürzere Arme haben und einen kürzeren Oberkörper. Daher kommt uns die Olympiabahn dann doch zugute, weil sie ist ca. um ein Viertel länger als alle anderen Weltcupstrecken. Und je länger eine Bahn ist desto besser für uns“, erklärt Steu. Daumen drücken ist übrigens am Mittwoch, den 9. Februar, angesagt.

Tüftelei: „Rodeln ist ein bisschen wie Formel 1“

Was ihn an der Sportart Rodeln so fasziniert? „Rodeln ist extrem technisch, man kann es ein bisschen mit der Formel 1 vergleichen. Alles muss eingespielt sein und das Tüfteln am eigenen Schlitten nimmt sehr viel Zeit ein“, weiß Steu. „Aber das kann für die nötigen Tausendstel sorgen. Man muss sich blind verstehen, wenn man vorne dabei sein will.“

Der Start des Erfolgs-Duos Steu/Koller war übrigens ein Trainerentscheid und wurde nicht direkt durch die Sportler entschieden. Aber jetzt sind die beiden nicht nur Sport-Partner, sondern auch enge Freunde. Wie das Leben so spielt ...

