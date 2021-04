Bezirk Mistelbach: Ratschen trotz Corona-Pandemie .

Wie das Brauchtum heuer trotz Oster-Lockdown und Corona umgesetzt wurde, ist in den Orten des Bezirks unterschiedlich: In manchen Orten beschränkte man sich auf das Ratschen vor dem eigenen Haus am Freitag um 15 Uhr, in manchen Orten wurde mit Abstand das volle Programm durchgezogen. Wir haben die Bilder dazu.