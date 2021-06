Kulinarik und Kultur standen am 25. Juni 2021 beim Opernmenü in Laa im Mittelpunkt: Dank einer Kooperation der Therme Laa – Hotel & Silent Spa, ein Resort der VAMED Vitality World, mit dem KlassikFestival Schloss Kirchstetten, verbrachten Pressevertretern und ausgewählte Gäste einen musikalisch-kulinarischen Nachmittag – inklusive viergängigem Degustationsmenü mit Weinviertler Spezialitäten, Verkostung des offiziellen Opernweins 2021 vom Weingut Schodl/Poysdorf und einer Live-Vorführung aus der aktuellen Inszenierung des kleinsten Opernhauses Österreichs, dem KlassikFestival Schloss Kirchstetten.

Reinhold Hofmann, stellvertretender Geschäftsführer der Therme Laa, und Stephan Gartner, Intendant des KlassikFestival Schloss Kirchstetten, luden zu dem besonderen Event, das neben den kulinarischen Leckerbissen musikalische Auszüge aus Gioachino Rossinis „Il signor Bruschino“ gab: Solistin Theresa Krügl brachte in der Rolle der „Sofia“ die Arie „Ah! Donate il caro sposo“ aus der Opera buffa sowie eine weitere Belcanto-Arie. Neben Stephan Gartner gab auch Regisseur Richard Panzenböck Einblick in die aktuelle Inszenierung, die von 29. Juli bis 14. August an acht Terminen im Ehrenhof vor dem Schloss Kirchstetten dargeboten wird.