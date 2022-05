Mistelbach: "Gemeinsam gegen Gewalt“

Werbung

Jede fünfte Frau in Österreich erfährt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexualisierte Gewalt. Betroffen sind auch Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, Männer und Kinder. Was fehlt ist häufig der Mut, sich an die Polizei oder dafür eingerichtete Institutionen zu richten. Kliniken sind deshalb ein wichtiger Partner, vor allem bei Gewalt gegen Frauen, da sich rund 75 Prozent der Frauen an Einrichtungen des Gesundheitssystems wenden.

Die NÖ Landesgesundheitsagentur hat hierfür eine überregionale und fünf regionale Arbeitsgruppen gebildet, welche sich dem Thema Opferschutz annehmen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, um auf aufkommende Situationen bestmöglich reagieren zu können.

Poster, Folder und Sticker mit QR-Code werden in den NÖ Landeskliniken sichtbar für Betroffene aufgelegt. „Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Schulungen auf dieses Thema zu sensibilisieren. So können wir Betroffenen in ihrer für sie oft aussichtslosen Situation kompetente Hilfe anbieten“, so die Leiterin der Weinviertler Opferschutzgruppe Primaria Jutta Falger vom Landesklinikum Mistelbach.

