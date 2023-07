ORF on Tour ORFNÖ-Sommertour machte in Rabensburg Station

Radio-Niederösterreich Moderatorin Ursula Pucher mit der Rabensburger Abgeordneten zum Nationalrat Melanie Erasim, Bürgermeister Wolfram Erasim und Ferienspielkinder. Foto: Gerhard Brey

D ie Radio-Niederösterreich Sommertour machte am Mittwoch Station in Rabensburg. Gesendet wurde aus dem ORF-Bus, der am Sportplatz stand.

Viel Musik, zahlreiche Interviews mit Rabensburgern zur Gemeinde, dem Naturschutzgebiet in den Thaya-Auen und zur tollen Lebensqualität in Rabensburg waren angesagt. Natürlich war für Speis und Trank bestens gesorgt, Grillstation und auch ein Ferienspielprogramm der Kinderfreunde machten den Nachmittag zusätzlich zum Erlebnis.