Großengersdorf: Rasche Lösung für neuen Nahversorger gesucht

Großengersdorf braucht wieder einen Nahversorger: Darüber waren sich die Gemeinderäte bei der Sitzung am 20. September einig. Keine Einigkeit gab es darüber, welcher Weg dafür begangen werden soll.

Mit 29. Juli hatte Nahversorger und Bäckerei Schramm zugesperrt, seither ist es einer der größten Wünsche der Großengersdorfer, wieder einen Nahversorger im Ort zu haben: „Wir brauchen bald ein Geschäft“, seufzt SPÖ-Gemeinderätin Biljana Friedrich (SPÖ) angesichts der sich ziehenden Diskussion. Die Geschäfte in Bäckerei und Geschäft waren eigentlich gut gelaufen, über die Gründe, warum überraschend zugesperrt wurde, können die Gemeinderäte nur Mutmaßungen anstellen: Fehlendes Personal in der Backstube und die Energiekosten sollen mit ein Grund gewesen sein.

Bisher hatte die Gemeinde mit Nah und Frisch-Großhändler Kienast verhandelt. Der hatte den Gemeinderäten nahegelegt, möglichst schnell beim NAFES um Förderung einzureichen. Nur sind andere Gemeinden nicht unbedingt begeistert von der Zusammenarbeit mit dieser Firma. Bürgermeister Christian Hellmer (ÖVP) nahm vor kurzem Kontakt mit dem zum REWE-Konzern gehörenden ADEG Kontakt auf. Auch hier will ein Vertreter ein Angebot für einen Nahversorger legen. Walter Krautsieder (SPÖ) brachte noch Nah und Frisch-Großhändler Kastner ins Spiel, mit dem andere Gemeinden gute Erfahrungen hätten. Hier wollen die Gemeinderäte das beste Angebot suchen, Ortschef Hellmer zeigte sich für jede gute Idee offen.

Kienast würde in Großengersdorf ein Pilotprojekt eines Hybridmarktes einrichten wollen: Am Vormittag ist Personal im Laden, dann kann auch mit Bargeld bezahlt werden, am Nachmittag erfolgt alles mit Selbstbedienung und mit Kartenzahlung ohne Mitarbeiter im Shop.

Strittig ist aber der Standort: Die SPÖ mit geschäftsführendem Gemeinderat Stefan Anger zeigte sich skeptisch, in ein Privathaus Gemeindegeld zu investieren. Zumal es sich dabei um das bisherige Geschäft der Scharmms handeln könnte. „Dann würden wir demjenigen Gemeindegeld geben, der über Nacht den Nahversorger zugesperrt hat“, ärgert sich ein Gemeinderat. Eigengrund ist aktuell auch kein Thema: Denn die Gemeinde hat keine eigenen freien Flächen, die für einen Nahversorger geeignet sind. Ein Neubau der Gemeinde ist ebenfalls nicht billig, Krautsieder brachte ein Beispiel aus Drösing, wo im Erdgeschoß ein Nahversorger und darüber Wohneinheiten errichtet wurden. Das habe eine Million Euro gekostet, berichtet der SPÖ-Gemeinderat. „Da kann ich lange vermieten, bis ich dieses Geld wieder herinnen hab“, konterte der Bürgermeister. Zudem die Gemeinde mittelfristig auch in ein neues Gemeindeamt investieren müsste. Warum nicht beide Projekte verknüpfen, wollte die SPÖ wissen.

Da reichte es Gemeinderat Alois Brenner (ÖVP): „Wenn wir das machen, warten wir noch zehn Jahre, bis wir einen Nahversorger haben!“ Es gehe um eine kurzfristige Lösung für die Bürger.

Beschlossen wurde der Minimalkonsens: Ein Grundsatzbeschluss, dass die Gemeinde wieder einen Nahversorger im Ort haben will und dafür Mitte November beim NAFES für eine Förderung beantragen wird. Bis zum Antrag werden Ideen zu Betreiber und Standort gesammelt und diskutiert, vor dem Antrag wird es auch noch eine Gemeinderatssitzung geben, in der das dann beschlossen werden soll.