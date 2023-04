Niederleiser putzten ihren Ort heraus

Die Volksschüler und Kindergartenkinder hatten bereits am Freitag Müll in der Natur gesammelt. Am Samstag sammelten die freiwilligen Helfern aber nicht nur Müll ein, es wurden auch die bepflanzten Inseln von Unkraut befreit und Hecken wurden geschnitten, Müllinseln gesäubert, neu bepflanzte Hecken von Beikräutern befreit. Der Spielplatz wurde gesäubert und die Sandkiste umgegraben. Von der Jägerschaft wurde die Buschbergstraße samt Wanderwege von Müll befreit, von der Jugend die Kellergasse gereinigt.

„Ich bin sehr froh, dass sich so viele Zeit genommen haben und Niederleis so wieder ein bisschen lebenswerter gemacht haben“, freut sich Bürgermeister Klaus Mantler.

