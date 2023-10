Johannes Berthold ist neuer Bürgermeister von Gaweinstal

Am 10. Oktober 2023 fand daher eine Gemeinderatssitzung statt. Von der ÖVP wurde der bisherige Vizebürgermeister, der Martinsdorfer Johannes Berthold, als neuer Bürgermeister vorgeschlagen. Von den Gemeinderäten wurde er einstimmig zum neuen Ortschef der Marktgemeinde Gaweinstal gewählt. Birgit Boyer verzichtete auch auf ihr Gemeinderatsmandat, auch Marco Markl schied aus dem Gemeinderat aus. Laura Manschein aus Gaweinstal und Astrid Reuter aus Schrick, beide ÖVP, wurden neu im Gemeinderat angelobt. Danach wurde Laura Manschein zur neuen Vizebürgermeisterin gewählt.

Durch den Austritt von Birgit Boyer und Marco Markl aus dem Gemeinderat mussten ihre in den Ausschüssen besetzten Posten neu vergeben werden. Auch diese wurden einstimmig von den Gemeinderatsmitgliedern aller Fraktionen beschlossen.

In seiner Antrittsrede dankte Johannes Berthold der zurückgetretenen Bürgermeisterin für ihre wertvollen Arbeiten, welche sie in ihrer Amtszeit zum Wohle der Marktgemeinde Gaweinstal geleistet habe. „Birgit Boyer hat sehr viele Probleme gemeistert“, so der neue Bürgermeister. Und er werde versuchen, dass auch er als neuer Gemeindechef mit seinem Team für die Großgemeinde Gaweinstal die in Zukunft anstehenden Probleme zum Wohle der Bevölkerung meistern werde.