Zum Beispiel am Stadtplatz vor dem Rathaus, am Kreisverkehr beim Gasthaus Weiler und auf der Prangerwiese erfreuen diese Exemplare nicht nur die kleinen Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Oftmals als Fotomotiv genutzt kann man dabei die ersten warmen Sonnenstrahlen oder auch das erste Eis genießen, denn auch das neue im Vorjahr angeschaffte Sitzensemble wurde wieder unmittelbar vor der Mariensäule aufgestellt.

"In dieser herausfordernden Zeit mit so vielen Einschränkungen und neuen Maßnahmen für alle Menschen auf der ganzen Welt, ist es wichtig ein wenig Normalität durch Bräuche in den einzelnen Jahreszeiten zu erhalten", sagt Tourismusvereinsobfrau Helga Nadler: "So freuen wir uns alle auch in diesem Frühjahr wieder auf den Beginn dieser wärmeren Zeit und natürlich auch auf den Osterhasen".

Mit dem Frühling und der Vorfreude auf das Osterfest steigt aber auch die Hoffnung diese schwierigen Zeiten bald geschafft zu haben. „Gerade in unserer Stadt Laa, in der man so gerne feiert bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen oder in den vielen Gastronomiebetrieben mit den Gastgärten, freut man sich schon sehr, wenn man das soziale Miteinander wieder aufleben lassen kann. Bis dahin müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden und die notwendigen Maßnahmen einhalten und uns an kleinen Dingen wie z.B. den Holz-Osterhasen in der Stadt erfreuen“ meint Bürgermeisterin Brigitte Ribisch augenzwinkernd, aber hoffnungsvoll.