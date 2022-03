Nachhaltig wohnen im Ortszentrum

Werbung

Am 23. März konnte die Wohnbaugenossenschaft Kamptal 10 Wohneinheiten im Ortszentrum von Ottenthal übergeben. Fünf davon haben bereits einen Mieter gefunden, freute sich Bürgermeister Erwin Cermak, dessen lang gehegter Wunsch es war, auch in seiner Gemeinde ein gefördertes Wohnungsprojekt anbieten zu können.

Die Wohnungen sind zwischen 57 und 79 m² groß, für jede Wohnung gibt es einen überdachten Stellplatz sowie Eigengarten bzw. Balkon. Wohnbau Landesrat Martin Eichtinger wies auf die besondere Nachhaltigkeit dieses Projektes durch die Verdichtung im Ortskern hin. „Nachhaltig ist auch die Pelletsheizung, die gute Dämmung, die integrierte Wohnraumlüftung und die Photovoltaikanlage“, betonte Johannes Ott, Geschäftsführer der Kamptal.

Passt gut in das Ortsbild

Er hob besonders Architekt Thomas Neuhart hervor, der hier ein Projekt schuf, dass sich sehr gut in das Ortsbild eingliedert. Ausführende Baufirma war Schüller Bau aus Stronsdorf.

Pater Cornelius segnete das Haus und er hatte auch für jeden Mieter ein Kreuz als Geschenk. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Quartett der Ortsmusik Ottenthal. Bürgermeister Erwin Cermak lud die Bewohner auch ein, sich im Ort zu integrieren. Um nur einige Beispiele zu nennen, die Feuerwehr, die Musik, die Pfarre oder auch die Senioren sind offen für neue Mitglieder und freuen sich über jede Mitarbeit.

Wohnbaulandesrat Martin Eichtiger betonte, dass es sich bei den Wohnungen um ein Mietkaufmodell handelt. Bereits nach fünf Jahren haben die Mieter erstmals die Möglichkeit, hier Eigentum zu erwerben und sich so langfristig ein Zuhause in Ottenthal zu schaffen.

Mit dabei auch „Natur im Garten“, um die neuen Bewohner des Hauses auch bei der naturnahen Garten- und Grünraumgestaltung zu unterstützen. Martin Eichtinger stellte den Bewohnern auch einen „Natur im Garten“-Baum und ein Insektenhotel zur Verfügung. Er, der selbst in Perchtoldsdorf in einem Mehrparteienhaus lebt, hob auch die vielen Vorteile dieser Wohnform hervor. „Es ist schön, wenn man in einer guten Hausgemeinschaft lebt und einander gegenseitig aushelfen kann“, betonte Eichtinger.

