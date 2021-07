Durch die derzeit sehr geringen Covid-19-Infektionszahlen sowie die vielen Impfungen sind weitreichende Lockerungsmaßnahmen möglich und daher auch viele Veranstaltungen u.m. durchführbar. Seit 1. Juli ist es nun – fast – wieder so wie es früher einmal war.

Jedenfalls freut sich die Gastronomie in Laa, Hanfthal, Ungerndorf, Kottingneusiedl und Wulzeshofen die Gäste in den Lokalen wieder – ohne Maske aber mit 3G-Nachweis - begrüßen zu dürfen. Viel Kulinarik und mehr wird dabei geboten, ob in den verschiedensten schönen Schanigärten und auch bei dem ein oder anderen Event, wie z.B. der Laaer Wiesn beim Schwarzen Peter.

Jeden Donnerstag und Samstag spielen dort nun die verschiedensten Musikgruppen und als erstes Highlight gab es Blasmusik mit der „klanen Blechmusik“. Weitere Live-Acts und die traditionelle Wiesn-Kulinarik bieten Unterhaltung bis einschließlich 14. August. Bei Schlechtwetter wird ins Lokal Schwarzer Peter übersiedelt. Alle Details und das Musik-Programm finden Sie unter www.gastinlaa.at