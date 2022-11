Aus nach sieben Monaten: Wirt sperrt schon wieder zu

Und wieder sucht die Stadtgemeinde einen Wirten für eines seiner Gemeindegasthäuser: Mit Ende März hatte Stefanos Koutsopoulos das Wirtshaus übernommen, nachdem die Wirtsfamilie Gartner in Pension gegangen war, mit November sperrte er wieder zu. Derzeit räumt er das Lokal aus.

„Wirtschaftlich kann es keine Probleme gegeben haben“, sagt Ortsvorsteher Christian Vetter: Das Lokal sei gut gelaufen, auch weil Vorgängerin Isolde Gartner sehr dahinter war, dass die Gäste weiterhin in das Paasdorfer Eck kommen. Allerdings, so berichten Paasdorfer, soll der Grieche immer wieder über fremdenfeindliche Angriffe ihm und seinen Kindern gegenüber geklagt haben. Zudem wurde ihm über eine anonyme Anzeige die Finanz zur Steuerprüfung ins Haus geschickt. „Ich bin seit 25 Jahren in Österreich, aber so einen Umgang mit mir habe ich noch nie erlebt“, sagt Stefanos Koutsopoulos im NÖN-Gespräch. Was er jetzt machen will? „Das weiß ich noch nicht. Ich werde aber nicht in Mistelbach bleiben“, sagt er.

Isolde Gartner hatte das Paasdorfer Eck mit dem Lockdown Anfang November 2020 übernommen, der Wirt davor hatte gerade mal ein Jahr durchgehalten, der davor 1,5 Jahre. Dessen Vorgänger war immerhin fünf Jahre am Wirtshaus, er hatte nach Einführung der Nichtraucher-Regelung aufgegeben.

Mit der Suche nach einem neuen Wirt wurde REMAX-Mistelbach-Chef Franz Hugl beauftragt. Es bietet einen Gastraum, Extrazimmer und großen Gastgarten und eine gut ausgestattete Küche.

„Wir wollen unser Wirtshaus behalten“, stellt Ortsvorsteher Vetter klar: Ein etwaiges Zusperren und Verkaufen des Gemeindegasthauses ist für ihn und seine Paasdorfer keine Option.

Ehret euren Wirten!

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.