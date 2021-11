Neue Technik erkennt Nachlauf bei Destillaten

Nachlauffehler stellen einen der häufigsten Ablehnungsgründe von Destillaten bei Bewertungen dar. Viele dieser Destillate weisen neben einem typischen, intensiven Aroma einen Fehlton auf, der als „muffig, dumpf, faulig, fuselig oder ranzig“ empfunden wird.

Genau hier setzt der Paasdorfer Edelbrenner und Sommelier Andreas Liebminger mit seiner Erfindung an: Ein neuartiges Verfahren, welches er in jahrelanger Tüftelei entwickelt hat und das nun von der Fa. Arnold Holstein GmbH (Markdorf) in einer Pilotanlage realisiert wurde.

Seine Philosophie war es seit je her die Tradition der alten bäuerlichen Schnapsbrenner Paasdorfs mit modernem Anspruch auf Regionalität der Rohstoffe sowie exklusivem Geschmackserlebnis zu verbinden. Dass ihm dies bis jetzt hervorragend gelungen ist belegen zahlreiche Auszeichnungen wie goldene Stamperl, goldene Tropfen, goldene Destillen sowie jede Menge Edelmetall aus verschiedensten Prämierungen.

Messung der elektrischen Leitfähigkeit liefert Nachlauf-Punkt

Zu diesen gesellt sich nun auch eine Patentveröffentlichung des Deutschen Patent und Markenamts unter der Nummer DE102018108578A1. Dieses beschreibt ein Verfahren, dadurch gekennzeichnet, dass der Nachlauf-Punkt anhand einer kontinuierlichen Messung und Auswertung der elektrischen Leitfähigkeit des Destillats bestimmt wird, wobei zur Gewährleistung einer automatischen Umschaltung von Mittellauf auf Nachlauf ein mathematischer Algorithmus angewendet wird, welcher die Vorlage von Mittellauf auf Nachlauf mechanisch wechselt.

Das Wissen des promovierten Chemikers über physikalische und chemische Vorgänge, sowie Innovationsgeist und stetiger Drang Bestehendes zu verbessern waren der Schlüssel zum Erfolg: „Anders als bei Vorlaufkomponenten, die im Allgemeinen recht einfach erkannt werden (Klebstoff- bzw. Lösungsmittelgeruch), sind Nachlaufkomponenten wesentlich schwieriger zu erfassen.“, weiß Liebminger: „Auch weil diese eine durchwegs fruchtabhängige unterschiedliche Charakteristik haben können und eine geringere Flüchtigkeit aufweisen, was eine sensorische Zuordnung erschwert.“

Das Nachlaufdetektionsverfahren mittels elektrischer Leitfähigkeit ist nun eine zusätzliche Option für Brenner, die sich bis jetzt mit der Abtrennung schwergetan haben.

Oder, wie in seinem Fall, einfach eine objektive Bestätigung der eigenen Beurteilung zu schätzen wissen. „Gute Brenner lassen sich ohnehin nicht von ihrer Entscheidung abbringen, aber es fühlt sich doch ganz gut an, wenn man weiß, dass man keinen Fehler macht, selbst dann, wenn man mal einen schlechten Tag hat“, sagt der für seine Produkte regelmäßig ausgezeichnete Brenner.