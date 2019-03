Der Jugendtreff in Paasdorf ist gesichert: Nachdem der Pachtvertrag für den derzeitigen Jugendkeller nächstes Jahr ausläuft und nicht mehr verlängert werden kann, war man schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem adäquaten Ersatzquartier - auch die Mitbenützung der hinteren Räumlichkeiten des örtlichen Wirtshauses stand zur Debatte.

Da aber daraus dann doch nichts wurde und auch sonst nichts Passendes gefunden werden konnte, entschied sich der Dorferneuerungsverein nun für einen Neubau des Jugendheims am Kellerrundplatz. In seiner jüngsten Sitzung gewährte der Gemeinderat für das Projekt insgesamt 40 000 Euro an finanzieller Unterstützung.

Ganzer Ort hilft beim Neubau zusammen

Auch die Paasdorfer Jugend selbst, die in der letzten Zeit sehr fleißig war und durch verschiedene Veranstaltungen Geld eingenommen hat, wird einen Beitrag leisten, sowie diverse Vereine. Alle gemeinsam werden dann auch beim Bau tatkräftig mitanpacken, die Planungsarbeiten dafür sind schon im vollen Gange.

„Die Jugend freut sich schon sehr darauf, vor allem, dass sie dann nicht mehr in einem kalten Keller sein müssen“, weiß Ortsvorsteher Gerhard Berthold.

Wie soll der Neubau aussehen? Konkret wird das neue Jugendheim am Kellerrundplatz aus sechs mit Lärchenholz verkleideten Containern bestehen. „Im Endeffekt soll das Ganze wie eine Art Stadl ausschauen“, so Berthold.

Ebenfalls soll beim Jugendheim eine öffentliche Toilette errichtet werden, die bei Veranstaltungen am Platz von allen verwendet werden kann.

Die Fertigstellung des neuen Jugendheimes soll aller Voraussicht nach nächstes Jahr, pünktlich zur 900-Jahr-Feier von Paasdorf, erfolgen.