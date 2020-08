Unter keinem guten Stern dürfte das Wirtshaus in Paasdorf stehen: Die Gemeinde löste den Pachtvertrag mit Wirt David Surannyi wegen außerordentlicher Gründe auf: Nach euphorischem Start im Juni 2019 hatten sich die Mängel im Betrieb vor allem während der Coronakrise im Wirtshaus „Paasdorfer Eck“ gezeigt.

Und nachdem über den Partner des Wirtes das Insolvenzverfahren verhängt wurde, fehlt dem Wirt auch die Gewerbeberechtigung. Jetzt steht man kurz vor der Rückübergabe des Wirtshauses an die Gemeinde.

Woran ist der Betrieb dieses Mal gescheitert? Paasdorfer glauben, dass er nach anfänglichem Zuspruch zu schnell ein großes Team aufgebaut hat, das ihm dann in der Coronasperre zum finanziellen Verhängnis wurde. Im Gegensatz zu früheren Wirten konnte er sich über Gäste aus der eigenen Ortschaft freuen, die großen Portionen lockten auch Kunden aus anderen Orten an. Eigentlich beste Voraussetzungen.

„Fix ist, dass der jetzige Wirt nicht mehr aufsperren wird“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll, derzeit laufen Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger. Wer das ist, kann und will der Bürgermeister noch nicht verraten: „Unser Ziel ist, dass die Schließzeit möglichst gering ist und dass der nächste Wirt möglichst lange bleibt. Ende des Jahres soll das Wirtshaus wieder in Betrieb sein. Zu den Spekulationen zum potenziellen neuen Wirt: „Glauben Sie nicht alle Gerüchte“, so Stubenvoll.

Surannyi ist damit ein weiterer Kurzzeit-Wirt, der am Standort Paasdorf scheiterte, schon die Suche nach seinem Vorgänger hatte sich zum über einjährigen Prozess gestaltet.