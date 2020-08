„Wir haben bewusst keine Sommerpause heuer gemacht, wir hatten eh Coronapause“, sagte Bürgermeister Erich Stubenvoll: Derzeit tourt er durch die Ortsgemeinden, um die Bürger über die Ziele der neuen, bunten Stadtregierung und die durch Corona gestoppten oder verschobenen Projekte zu informieren. Und um die neuen Stadträte vorzustellen: „Würden wir jetzt eine Sitzung machen, wären wir beschlussfähig“, freute sich der Bürgermeister, dass auch viele Mitglieder der Stadtregierung gekommen waren. Am Montag war Start der Tour in Frättingsdorf, am Mittwoch machte die Tour am Kellerrund in Paasdorf Station.

Viele Projekte mussten in die Warteschleife: „Uns fehlen mehrere 100.000 Euro aus dem Finanzausgleich bei den Einnahmen“, berichtete Stubenvoll, in Paasdorf betroffen ist das Hochwasserprojekt Feldwiesengasse: „Das haben wir für heuer geplant gehabt, wir haben alles im Ladl. Aber die Förderstelle hat die Mittel gestrichen.“ Es soll jetzt 2021 umgesetzt werden.

Derzeit in Planung ist die Aufschließung von Bauplätzen im Mühlbachgraben – zwei Areale sind in Überprüfung, da die Mobilisierung von vorhandenen Bauplätzen im Ort nahezu unmöglich ist.

Was wollten die Bürger vom Bürgermeister und den Stadträten? In Frättingsdorf wurde dem Bürgermeister eine Petition zum Lückenschluss des Radweges zwischen Hörersdorf und Siebenhirten überreicht – Stubenvoll, der mit dem Rad zur Bürgermeisterinfo gekommen war, hatte dafür aus eigener Erfahrung vollstes Verständnis. In Paasdorf wurde intensiv und heiß ein Gehsteigprojekt mit missglückter Bürgerinfo diskutiert.

Monologisieren war an diesem Abend nicht gefragt, die Stadtregierungsmitglieder wanderten mehr oder weniger intensiv von Tisch zu Tisch: Bei der „goscherten“ Umweltstadträtin Martina Pürkl klang das dann so: „Servus, derft’s ma was derzählen!“