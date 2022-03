Paasdorf: Wirtin Gartner geht in Pension, Nachfolge gesichert

Werbung

Eine nahtlose Übernahme des beliebten Gasthauses konnte mit Stefanos Koutsopoulos gefunden werden. Er führt das Gasthaus ab Samstag, dem 9. April, in der gewohnten Form weiter.

Zuvor hatten die Gartners das Dorfwirtshaus in Hörersdorf geleitet und waren dann, als es ohne Pächter war, nach Paasdorf gewechselt - in jenes Haus, das sie eigentlich schon immer haben wollte, wie Isolde Gartner bei der Übernahme des Wirtshauses in Paasdorf der NÖN gestanden hatte.

Anlässlich des Übertritts in den Ruhestand überreichte Bürgermeister Erich Stubenvoll ein Blumenarrangement im Namen der Stadtgemeinde an Isolde Gartner, bedankte sich bei Isolde und Franz Gartner für die Zusammenarbeit und wünschte gleichzeitig Stefanos Koutsopoulos alles Gute für den Start in Paasdorf.

