Corona-Index im Bezirk Mistelbach über 300er-Marke .

Die Corona-Lage im Bezirk Mistelbach entspannt sich weiter nicht: Am 4. März übersprang der sieben-Tages-Index die 300er-Marke: Um 14 Uhr wies das AGES-Dashboard 301,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner für den Weinviertler Bezirk aus. In absoluten Zahlen sind das 228 registrierte Erkrankungen in den vergangenen sieben Tagen. Und geht es nach der Corona-Kommission, dann kratzt Mistelbach ohnehin schon an der Marke 400.