Zwei neue Corona Cluster im Bezirk Mistelbach

Wie Barbara Schindler-Pfabigan von der NÖ Landesgesundheitsagentur bestätigte, sind im Bezirk Mistelbach zwei Corona-Cluster aufgetreten.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

In den betroffenen Einrichtungen sind sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter infiziert. „Aufgrund der hochinfektiösen Omikron-Variante sind auch vermehrt Mitarbeiter und Bewohner betroffen – so wie auch in anderen Einrichtungen oder Unternehmen in ganz Österreich. Eine Ansteckung ist leider nicht immer nachvollziehbar“, erklärt LGA-Sprecherin Barbara Schindler-Pfabigan auf Anfrage der NÖN.

Der überwiegende Teil der Erkrankten hat keine beziehungsweise milde Symptome, eine Nachverfolgung der Infektionsketten ist aktuell nicht mehr möglich. In den Einrichtungen werden weiterhin strenge Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden