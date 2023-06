Ameiser Jagdhornbläser holten in Kärnten den ersten Platz

In der Leistungsgruppe B (reine Parforcejagdhörner in Stimmung B) konnten die Ameiser Parforcehornbläser aus dem Bezirk Mistelbach die Jury mehr als überzeugen und belegten in ihrer Klasse den ersten Platz vor der zweitplatzierten Gruppe Waid Blech aus der Steiermark. Landesjägermeister Stv. Josef Monz überreichte den Ameiser Parforcehornbläsern die Siegerurkunde samt Andenken.

Die Ameiser Jagdhornbläsergruppe besteht aktuell aus acht Jagdhornbläsern und wurde 2005 gegründet. Neben dem Jagdleiter sind auch die aktiven Jäger aus Ameis Mitglieder der Gruppe und im Besitz einer gültigen Jagdkarte, wodurch die Voraussetzung für die Teilnahme an derartigen Bewerben gegeben ist.

