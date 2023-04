Wilfersdorf: Neue Sitzbank für das Bahnhofs-Eck

Diese robuste Sitzgelegenheit wurde an Veronika Geyer in Wilfersdorf übergeben und wird im Bereich Bahnhof-Jugendheim-Café Pub Petite in Wilfersdorf ihren Platz finden. „Sie soll Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sowie Spaziergänger und Naturliebhaber zu einer kurzen Rast einladen“, sagt ÖKB-Obmann Josef Kohzina.

Von Familie Veronika und Fritz Geyer wird seit Jahren die Umgebung ihres Wohnhauses und ihrer Firma gepflegt und sauber gehalten. Die dortige beliebte, veraltete und reparaturbedürftige Parkbank wurde jetzt vom ÖKB durch die Neue ersetzt. Gesponsert wurde die Bank von der Raiffeisenbank im Weinviertel.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.