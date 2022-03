Bezirk Mistelbach: Parkraum automatisch überwachen?

Innerstädtisches Parken ist nicht nur in Wien, das jetzt flächendeckend das Parkpickerl einführt, ein Thema. Auch die Städte des Bezirks haben da so ihre Nöte. Die Corona-Krise ist sicher kein guter Beobachtungszeitraum, aber an starken Einkaufstagen gibt es nach wie vor zu wenig Parkplätze in der gesamten Innenstadt“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP).

Verschärft wird die Lage insofern, dass der Anteil an Dauerparkern relativ hoch ist. Zählungen vor einigen Jahren hatten ergeben, dass von den 140 Parkplätzen am Hauptplatz 60 bis 80 von im Zentrum arbeitenden oder wohnenden Dauerparkern blockiert werden, die die Zeiger ihrer Parkuhr, nicht aber das Fahrzeug bewegen. Parken kostet derzeit in der Bezirkshauptstadt nichts, überwacht wird die Parkdauer seit Anfang der 2000er-Jahre von Parksheriffs, die im Fall des zu lange Parkens Strafmandate ausstellen.

Es gibt konkrete Überlegungen, im Zentrum ein Video- überwachungs- system für den Parkraum einzuführen.“ Erich Stubenvoll Bürgermeister von Mistelbach (ÖVP)

Immer wieder angedacht wird in der Gemeinde eine professionellere Parkraumbewirtschaftung, sagt Stubenvoll: Ein Parkgebührenmodell habe den Vorteil, dass jene, die tatsächlich einkaufen oder konsumieren wollen, auch einen Parkplatz finden würden. „Andererseits würden wir damit die Innenstadt gegenüber den Einkaufszentren am Stadtrand benachteiligen“, weiß Stubenvoll, selbst Unternehmer.

„Aber es gibt konkrete Überlegungen, im Zentrum ein Videoüberwachungssystem einzuführen, bei dem das Auto bei Ein- und Ausfahrt registriert wird. Wird ein gewisser Zeitraum überschritten, wird automatisch ein Strafzettel verschickt.

„Da gibt es in Deutschland sehr erfolgreiche Modelle, da prüfen wir, ob das bei uns eingesetzt werden kann“, sagt der Bürgermeister. Bevor aber nicht der laufende Innenstadtentwicklungsprozess abgeschlossen ist, wird es hier keine Entscheidungen geben.

Sollte eine Parkgarage gebaut werden – die Überlegungen liegen derzeit auf Eis, weil auf die Ergebnisse des Hauptplatzgestaltungsprozesses gewartet wird –, ist durchaus mit einer Bewirtschaftung per Parkgebühr im Zentrum zu rechnen. Denn Parken in der Tiefgarage wird was kosten, zieht man in den Straßenzügen rundherum nicht mit, wird die Garage wohl nicht genutzt werden. Entsprechende Zeitgrenzen fürs kostenlose Parken für Kunden im Zentrum würden dann etwaige Nachteile gegenüber den Einkaufszentren am Stadtrand abfedern.

Für eine Umsetzung fehlen derzeit allerdings das nötige Geld, ein etwaiger Betreiber und auch die notwendige Mehrheit im Gemeinderat.

