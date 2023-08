Bundesheer-Chefs waren in Poysdorf zu Gast

Auf Anregung von Landtagspräsident Karl Wilfing trafen einander die Kommandanten der niederösterreichischen Bundesheerkasernen zum jährlichen Partnerschaftstreffen mit der Hypo Niederösterreich in Poysdorf. „Die Regionalbank Hypo Niederösterreich verbindet eine langjährige Partnerschaft mit dem österreichischen Bundesheer“, erklärte Hypo-Vorstand Udo Birkner.

Bei einem ausgezeichneten Abendessen im Hotel Neustifter und einer Weinpräsentation mit Brigitte Neustifter wurden Kontakte gepflegt und Erfahrungen ausgetauscht. Landtagspräsident Wilfing und Hypo-Vorstand Birkner freuten sich, dass Gäste aus den Kasernen Amstetten, Mautern, Langenlebarn, Allentsteig und dem Jagdkommando Wiener Neustadt zum Partnerschaftstreffen gekommen sind. Auch der Chef des Generalstabes, Rudolf Striedinger, war unter den Gästen.

„Wir verdanken in Niederösterreich dem österreichischen Bundesheer sehr viel. Sie schützen unser Land und helfen bei Katastrophen. Gemeinsam mit den anderen Blaulichtorganisationen sind sie bei großen Hochwassereinsätzen oder auch dem Tornado-Unwetter 2021 in Schrattenberg großartige und engagierte Helfer für unsere Bevölkerung“, hob Wilfing hervor. Die Kasernenkommandanten und ihre engsten Mitarbeiter fühlten sich beim Partnerschaftstreffen in der Weinstadt Poysdorf sichtlich wohl.