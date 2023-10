Keller-Party für die Krebsforschung

Drei Wultendorfer Kellerbesitzern, Alexander Muck, Christian Bernold und Stefan Pflügler, war nach Party. Aber sie sollte auch einen guten Zweck haben. Also wurde in der „Drei Keller-Party“ fleißig für die St. Anna Kinderkrebsforschung gesammelt.

Dem Publikum wurde auch etwas dafür geboten: ein Keller bot Bier, Aufstrich Brote und Auhof-Musik, im nächsten gab es Wein, Snacks und 90er Jahre-Hits und der dritte Keller bot eine Schnapsbar mit 2000er Jahre-Hits. Der Ansturm war enorm und ebenfalls die Spendenbereitschaft. Die Wultendorfer Jugend, die ebenfalls ihr Vereinslokal in einem Wultendorfer Weinkeller besitzt, gab von Haus aus 500 Euro drauf. So konnten insgesamt 3.240 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung übergeben werden.