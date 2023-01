Klinikum Mistelbach: Mit Februar öffnet die Laborambulanz wieder

Das Landesklinikum hatte das Service, dass Ärzte aus der Region Patienten zur Blutuntersuchung zum Labor zuweisen konnten, in der Corona-Pandemie gestoppt. Seither war für die ambulanten Patienten der Region ein Ausweichen zu Wiener Labors oder Kassenärzten, die dieses Service anbieten notwendig - was einen immensen Zeitaufwand bedeutete. Angekündigt war die Wiedereröffnung des Labors für ambulante Patienten bereits im November worden, die Detailverhandlungen hatten sich aber gezogen, da man keine Insellösung schaffen wollte, bei der nur die Versicherten einiger Krankenkassen profitiert hätten.

Das Institut für Medizinisch-Chemische Labordiagnostik am Landesklinikum in Mistelbach bietet dieses Service ab 1. Februar jeweils dienstags und freitags von 7-10 Uhr unter folgenden vertraglich geregelten Voraussetzungen an: PatientInnen brauchen eine gültige Zuweisung eines Kassenarztes/einer Kassenärztin und die notwendige Blutabnahme darf nicht im Zusammenhang mit einer aktuellen bzw. längstens drei Monate zurückliegenden Behandlung im Landesklinikum stehen. Patienten müssen in diesen Fällen werktags zwischen 8 und 12 Uhr telefonisch unter +43 2572 9004 11512 oder per E-Mail unter laboranmeldung@mistelbach.lknoe.at einen Termin im Laborinstitut vereinbaren.

Vor dem Termin ist mit der E-Card und einem Lichtbildausweis in der Patientenadministration des Landesklinikums eine Ambulanzkarte zu lösen, die im Labor gemeinsam mit der Überweisung vorgelegt wird. Der Befund wird auf elektronischem Weg direkt an den Zuweiser/die Zuweiserin übermittelt, die PatientInnen müssen nicht darauf warten. Beim zuweisenden Arzt/der zuweisenden Ärztin findet auch die Befundbesprechung statt. Nicht kassenärztliche Leistungen und Leistungen, die nicht vor Ort erbracht werden können, werden nicht durchgeführt.

„Mit diesem Procedere wollen wir die Wartezeiten kurz und die Abläufe unkompliziert halten“, erklärt Primar Harald Rubey, Leiter des Instituts für Medizinisch-Chemische Labordiagnostik am LK Mistelbach-Gänserndorf. „Diese Kassenleistungen bieten wir zusätzlich zu unseren Aufgaben an und bitten die PatientInnen daher, wirklich nur mit Termin ins Klinikum zu kommen.“

Der ärztliche Direktor des LK Mistelbach-Gänserndorf, Christian Cebulla, freut sich über die gelungene Lösung: „Dank des Einsatzes der NÖ Landesgesundheitsagentur gibt es nun, nach dem Ausnahmezustand der Pandemie, endlich Verträge mit den Krankenkassen über die von uns seit vielen Jahren auf eigene Kosten erbrachten Laborleistungen. Wir danken den PatientInnen und ÄrztInnen für ihr Verständnis dafür, dass wir während der Pandemie aus Sicherheitsgründen und wegen der zusätzlichen Auslastung mit bis zu 800 PCR-Tests pro Tag die Laborambulanz nicht geöffnet hatten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir den PatientInnen der Region dieses in Niederösterreich einmalige Service nun wieder anbieten können.“

Im Detail: Kassenärztliche Laborambulanz des LK Mistelbach-Gänserndorf:

Öffnungszeiten: Di und Fr 7-10 Uhr

Terminvergabe: Mo – Fr 8-12 Uhr

Tel.: +43 2572 9004 11512

E-Mail: laboranmeldung@mistelbach.lknoe.at

Mitzubringen: Laborzuweisung vom Kassenarzt/Kassenärztin, E-card, Lichtbildausweis.

