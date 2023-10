Claudia Bauer präsentiert ihr zweites Kinderbuch

Claudia Bauer hat bereits vor einigen Jahren ein Kinderbuch geschrieben, welches von zwei Familien mit Kindern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, handelt. „Das Thema im zweiten Buch „Zwerglein Zwuck ist viel zu klein“ – Groß und Klein - beschäftigt mich schon sehr lange. Es ist tagtäglich Thema im Kindergarten, denn die Kinder wollen einfach nicht mehr klein sein. Daher habe ich darüber ein Buch geschrieben, das veranschaulicht, dass es manchmal Vorteile hat, klein zu sein“, erzählt die Autorin: „Die Kernaussage des Inhalts ist, dass nicht die äußere Erscheinung zählt.“ Das Buch handelt vom Zwerglein Zwuck, welches viel zu klein und somit immer wieder auf Hilfe angewiesen ist. Doch dann lernt es das Zwerglein Liese kennen. Beide spielen verstecken. Liese wird schon bald gefunden, nur Zwuck entdeckt aufgrund seiner Größe das perfekte Versteck.

Begeistert erzählt es davon seinen Eltern, die ohnehin immer wieder betonen: „Ob groß – ob klein, so wie du bist, ist es fein“. Das ist auch der rote Faden, der sich durchs Buch, welches in Reimform verfasst ist, zieht. Auch die Bilder hat die Kindergartenpädagogin selbst gemalt. Die letzten Seiten des kleinen Buches sind zum Ausmalen, man findet dort ein Quiz zum Buch sowie Spiele und Sprüche.

Das Buch wird am Samstag, 4. November, um 15 Uhr in der Pfarrbibliothek Patzmannsdorf bei einem bunten Nachmittag mit der Autorin vorgestellt und kann um 10 Euro erworben werden. Aufliegen wird es auch am Gemeindeamt und Geschäften der Großgemeinde Stronsdorf.

Info bei Claudia Bauer: 0664/75114317.