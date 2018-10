Nach knapp drei Monaten wurde das Nahversorgergeschäft „Nah & Frisch“ der Familie Langer bereits wieder geschlossen, da sich diese wieder voll auf das Stammgeschäft in Großharras konzentrieren wollen.

Daniela Riedmann, der Mitarbeiterin der Familie Langer in Patzmannsdorf, war aber dieses Geschäft sehr ans Herz gewachsen. Daher entschloss sie sich, es zu übernehmen. Ende September wurde es im Beisein von zahlreichen Kunden, Firmenchef Julius Kiennast und Bernhard Heiss von der Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH als Lieferanten sowie Bürgermeisterin Karin Gepperth feierlich wiedereröffnet.

„Ich habe das ursprüngliche Angebot übernommen, aber um eine Kaffeehausecke, in der auch Mehlspeisen angeboten werden, erweitert“, erzählt Daniela Riedmann, die das Geschäft zu etwas geänderten Öffnungszeiten gemeinsam mit ihrer Tochter Celine betreut. Dank des neuen Konzepts steht das Angebot den Patzmannsdorfern nun von Montag bis Samstag, am Freitag auch am Nachmittag, zur Verfügung.

Die besten Glückwünsche für die neue Aufgabe überbrachte Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka von der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Auch Bürgermeisterin Karin Gepperth ist froh, dass ein Nahversorgungs-Angebot für die Patzmannsdorfer erhalten bleibt.