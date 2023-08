Pellendorf Neudorfer vergisst Geldbörse zu Hause - Startgebühr wird bezahlt

Das älteste Auto des Treffens: Ein Ford aus dem Jahre 1917 im Besitz von Hermine Jelinek. Foto: Walter Eichinger

R egen, Prämien und zu Hause vergessene Geldbörsen fassen das fünfte Oldtimertreffen in Pellendorf gut zusammen. Trotz Regen machten sich ungefähr 150 Teilnehmer am 30. Juli zum fünften Oldtimertreffen am Sportplatz in Pellendorf auf. Am späten Vormittag ließ der Regen nach und das Wetter hielt bis zum Ende der Veranstaltung an.

Sympathisches Detail am Rande der Veranstaltung: Ein Neudorfer Traktorfahrer vergaß seine Geldbörse zu Hause. Der Veranstalter bezahlte die Anmeldung und er bekam die Erinnerungsmedaille und ein Getränk sogar noch geschenkt. Unter den Oldtimern waren einige seltene und gut hergerichtete Prachtstücke dabei. Besonders die Ausfahrt der Oldtimer faszinierte die Besucher. Bei manchen wurden Erinnerungen wach: „Den habe ich auch mal gehabt“ hörte man mehrmals. Essen und Trinken gab es vom USV Pellendorf. Für den richtigen Ablauf kümmerten sich die Organisatoren der Oldtimerfreunde Pellendorf. Nach der Prämierung der Sieger gab es eine Tombola für die Gäste. Die schönsten Fahrzeuge waren ein Lancia-Auto von Franz Grundschober, ein MF Traktor von Rudolf Wittmann und ein Sachs Zweirad von Christian Baumgartner. Am weitesten angereist ist Manfred Schneider aus Stubenberg am See und die größte teilnehmende Gruppe waren die Traktorfreunde Buschberg. Das älteste Fahrzeug des Treffens war ein Ford aus dem Jahre 1917 von Hermine Jelinek.