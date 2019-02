Turbulent ging es am Montag beim Pendlergipfel her: Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) und die Vorsitzende der Bürgerliste proLAA Isabella Zins hatten Meinungsverschiedenheiten: Der Pendlerausschuss war nur für geladene Personen – Zins war keine davon. Ribisch forderte die Stadträtin Zins mehrmals auf, die Sitzung zu verlassen. Diese folgte jedoch nicht und beharrte darauf, zu bleiben.

Als Stadträtin für Umweltschutz empfand Zins es als ihre Pflicht, an dem Ausschuss teilzunehmen und ließ dies auch juristisch abklären: „Der Umweltausschuss ist zweifelsfrei für den öffentlichen Verkehr zuständig. Es ist die Verpflichtung für die Wahrnehmung meiner Aufgaben, mich über alles zu informieren, wofür der Umweltausschuss zuständig ist und was vom Umweltausschuss möglicherweise zu behandeln ist. Die Bürgermeisterin hat zwar das Hausrecht im Stadtamt, darf aber niemanden daran hindern, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.“

Seitens der ÖVP sah man das anders: So sei neben anderen Gemeindemandataren „natürlich auch eine Vertreterin der Liste proLAA, Gabriele Hoschek eingeladen“ gewesen. Hoschek hatte ihrerseits viele Anfragen bezüglich des Pendlerausschusses bekommen, weshalb sie auf Facebook das Datum der Sitzung veröffentlichte, nicht jedoch die Uhrzeit. Dennoch habe jemand die Einladung veröffentlicht, weshalb Ribisch Hoschek verantwortlich machte, den Datenschutz nicht beachtet zu haben.

ÖBB-Vorschlag: Vier Wieselzüge zusätzlich

Mit einiger Verspätung begann schließlich die Sitzung – mit Isabella Zins. Sachlich wurde seitens der ÖBB erklärt, warum es zu Verspätungen komme. So hat einerseits die Menge an Zügen und Fahrgästen rapide zugenommen, andererseits kommt es auch nach wie vor zu technischen Mängeln, wie beispielsweise beim Schließen der Türen. Letzteres soll heuer schrittweise behoben werden, die Arbeiten dafür haben schon begonnen.

Ein Vorschlag für die Entlastung der Pendler war seitens der ÖBB vier Wieselzüge zusätzlich in der Früh und am Abend einzusetzen, welche jedoch nicht die Stammstrecke fahren würden, sodass manche in Wolkersdorf umsteigen müssten. Nun soll jedoch eine Evaluierung der Gesamtsituation stattfinden, um wirklich da etwas zu ändern, wo es Sinn macht.

„Alles in allem ist die Sitzung durchaus konstruktiv gewesen, die Pendler konnten sich einbringen. Natürlich wird es immer jemanden geben, für den die Situation ideal ist und jemanden, für den sie es nicht ist. Man sollte aber da ansetzen, wo die meisten Pendler profitieren“, fasste Hoschek den Ausschuss zusammen.