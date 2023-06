Raika Ernstbrunn-Urgestein Kurt Sommer geht mit guter Bilanz

Kurt Sommer war seit 1982 bei der Raiffeisenbank, ab 1983 war er Zweigstellenleiter in Niederleis, Klement und Maisbirbaum, 2003 wurde er Geschäftsleiter in Ernstbrunn. „Ich habe in diesen 20 Jahren versucht, unser Institut nach vorne zu bringen“, blickte Sommer auf seine Zeit als Bankdirektor zurück. Wichtig war ihm immer, der Region etwas zurückzugeben: „Wir haben in den letzten 20 Jahren rund 44.000 Euro jährlich an Unterstützung an unsere Vereine und Institutionen ausgezahlt“, ist er stolz. „Nicht schlecht für eine kleine Bank!“

„Ich habe immer bewundert, wie ihr das als kleine Bank schafft, die volkswirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu erfüllen“, zollte Bernsteiner seinen Respekt, an Sommer habe er immer die harten, aber fairen Diskussionen geschätzt – vor allem bei den regulatorischen Vorgaben waren beide selten einer Meinung. „Diese Vorgaben und die Politik der Europäischen Zentralbank widersprechen den Grundsätzen des Friedrich Wilhelm Raiffeisen“, ist Kurt Sommer überzeugt.

Für seinen langjährigen Einsatz für Raiffeisen erhielt er die Raiffeisenmünze in Gold. Mit Jahresende wird er offiziell seinen Ruhestand antreten, seit 1. April ist Michaela Sommer, nicht verwandt oder verschwägert mit Kurt, jetzt Geschäftsleiterin.

Positive wirtschaftliche Entwicklung

Wirtschaftlich kann die Raiffeisenkasse Ernstbrunn auf ein solides Jahr zurückblicken: Der Jahresgewinn stieg von 309.000 Euro auf 538.000 Euro, die Spareinlagen sanken um 0,9 Prozent von 31,5 Mio. Euro auf 31.2 Mio. Euro: „Da merkt man, dass die Menschen in wirtschaftlich schweren Zeiten auf ihre Ersparnisse zurückgreifen müssen“, sagt Michaela Sommer.

Die Eigenmittel liegen bei 4,3 Mio. Euro und stiegen ebenfalls um 6,9 Prozent. Sie liegen damit bei 14 Prozent der Bemessungsgrundlage, die die EZB für die Krisensicherheit im Bankensektor vorgibt. Massiv gesunken ist die Zahl der Sparkonten um 280 Konten auf 3.028. „Das liegt daran, dass früher manche zehn Sparbücher hatten. Jetzt müssen alle legitimiert werden, da wurden dann die Bücher auch zusammengelegt“, sagt Michaela Sommer.

Rückläufig ist auch die Zahl der Kreditkonten, gestiegen ist hingegen die vergebene Kreditsumme: von 54 Mio. auf 59 Mio. Euro. 52,6 Prozent der Kreditnehmer sind Privatpersonen, 34,6 Prozent Handel und Gewerbe. „Die Landwirte lassen ein wenig aus“, bilanziert Kurt Sommer: 2,1 Prozent kommen aus diesem Wirtschaftssektor. Was für ihn als scheidenden Direktor erfreulich ist: Raiffeisen konnte seine Geschäftsfelder so ausdehnen, dass die kleine Bank mittlerweile Marktführer im Verbandsgebiet ist.

Im Detail

Die Raiffeisenkasse Ernstbrunn hat neun Mitarbeiter und eine Geschäftsstelle.

Geschäftsführer sind Michaela Sommer und Rainer Kührer, Kurt Sommer wird Ende des Jahres ausscheiden. Harald Spieß bekam die Prokura.

Ältester Teil der Raika Ernstbrunn ist übrigens die Genossenschaft Niederleis, die 1892 ein Jahr vor jener in Ernstbrunn gegründet wurde und die 1970 fusionierten.