Eine „Legende zu Lebzeiten“ hat das Gemeindeamt Gnadendorf verlassen, Gemeindeobersekretär Richard Pelzlmayer ist nach 42 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand übergetreten.

Der „Richie“, wie ihn alle seine Freunde und die Gemeindebevölkerung nennen, war am 1.12.1978 in den Gemeindedienst in Gnadendorf eingetreten und hat ein bewegtes Berufsleben hinter sich.

Der Michelstetter hat mit Karl Scheiner, Karl Buchhammer, Franz Schmidt und jetzt Manfred Schulz vier Bürgermeistern gedient. „Richie“ war für alles zuständig, kannte seinen Job auch durch die lange Dienstzeit bestens und war als Gemeindevertreter ein gerne gesehener Gast bei Festen. Seine Nachfolge am Gemeindeamt übernahm Klaus Christenheit.

Im Gasthaus Öfferl feierte er Abschied. Landtagspräsident Karl Wilfing ehrte Pelzlmayer mit dem silbernen Ehrenzeichen der ÖVP NÖ. Von Gemeinde und Kollegen bekam er eine Doppel-Relaxliege aus Holz.

Die wird er wohl wenig nutzen, denn als langjähriger Obmann des UFC Michelstetten-Zwentendorf ist er ein besonders engagierter Funktionär und wird auch weiterhin dort viel Zeit verbringen.