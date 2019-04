Per Brief reagiert die WIR (Volkspartei) auf die beabsichtigte Koalition von ÖVP und SPÖ: Darin wird kritisiert, dass ÖVP-Bürgermeister Franz Treipl ein für Dienstag angesetztes Gespräch mit ÖVP-Bezirksparteiobmann Karl Wilfing „aus Zeitmangel“ platzen ließ, Treipl wird der Rücktritt nahegelegt.



Zudem verweist die WIR auf konstruktive Lösungsvorschläge ihrerseits. Die Kandidaten der jungen Volksparteiliste hätten – wie auch die SPÖ – eine Bürgermeister Halbzeit-Lösung angeboten (drei Jahre WIR-Bürgermeister und drei Jahre ÖVP). Außerdem habe man vorgeschlagen, sich auf einen gänzlich neuen Bürgermeisterkandidaten zu einigen.



Auch ein beiderseitiger Neustart sei angeboten worden: „Unser Spitzenkandidat Rudolf Kaudela bot eine kompletten Rückzug aus der Gemeindepolitik an, unter der Voraussetzung, dass auch Franz Treipl zurück tritt“, heißt es in besagtem Brief. Zwischen Kaudela und Treipl herrschen große persönliche Animositäten, welche in den finalen Stunden des Wahlkampfes von Letzterem befeuert wurden.



Die WIR kritisiert weiters, dass Treipl, die Werte der ÖVP nicht wichtig zu sein scheinen: „Ist ihm die SPÖ näher als die zweite ÖVP-Fraktion?“, fragt die WIR. Da die ÖVP unter Treipl bei der Wahl 2015 vier Mandate verlor und dieses Jahr erneut vier Mandate, fordern die WIR-Politiker ihn zum Rücktritt auf.



Darüber hinaus verlangen die Verfasser des Briefes von der ÖVP-Bezirkspartei eine Befragung der Pillichsdorfer mit der Frage, ob diese mit einem SPÖ-Bürgermeister einverstanden sind. In der ÖVP ist zwischenzeitlich zudem ein Kandidat zurückgetreten. Insider vermuten, dass dieser nicht mit einem roten Bürgermeister leben kann.