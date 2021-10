Während sich der Zitronensäurehersteller Jungbunzlauer 2020 über einen Rekordumsatz von 472 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von knapp 120 Mio. Euro freuen konnte, musste er vor dem Verwaltungsgericht eine Schlappe hinnehmen: Dieses hatte entschieden, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht der Information über Emissionen in die Umwelt entgegenstehen.

Ein Bio-Bauer aus Alt-Prerau, der seine Felder mit Wasser aus der Thaya bewässert, wollte wissen, welche Substanzen von Jungbunzlauer in das Gewässer eingeleitet werden, da diese möglicherweise Auswirkungen auf den Biostatus seiner Produkte hätten. Jungbunzlauer klärt seine Abwässer am eigenen Gelände in einer von der BH Mistelbach genehmigten Kläranlage, die Abwässer werden mit regelmäßigen Messungen von der Behörde überwacht.

Jungbunzlauer berief sich auf Betriebsgeheimnis

Der Bio-Bauer wollte auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes wissen, was in diesen Messergebnissen stehe, Jungbunzlauer verweigerte die Auskunft mit Hinweis auf Betriebsgeheimnisse. Ein Standpunkt, der auch vom Landesverwaltungsgericht NÖ bestätigt wurde.

Der Verwaltungsgerichtshof sah das anders: Zwar dürften nationale Behörden bei berechtigtem Interesse die Auskunft verwehren, dies gelte aber nicht für Emissionen in die Umwelt. Laut Bescheid der Behörde darf Jungbunzlauer täglich 40 Tonnen Chlorid und 60 Tonnen Sulfate in die Thaya einleiten, zitiert die Tageszeitung „Der Standard“ den Anwalt des Bio-Bauern.

Ein zweites Verfahren ist übrigens noch anhängig, bei dem der Landwirt auch die Übermittlung des Expertenberichts über die stoffliche Belastung der Thaya verlangte, der 2015 im Auftrag des Umweltministeriums erstellt wurde.