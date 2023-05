Zwei Weinviertler Betriebe setzen riesiges Photovoltaik-Projekt um

Die Electrify GmbH mit Sitz in Wolkersdorf hat einen „Mega-Deal“ im Weinviertel an Land gezogen: So beschreibt es Rudolf Schütz, Gründer und Geschäftsführer. Der Zitronensäurehersteller Jungbunzlauer Austria AG in Pernhofen investiert massiv in Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, über Parkplätzen und auf Freiflächen - und hat dafür die Electrify umgesetzt.

Die Wolkersdorfer Firma setzte sich bei der Ausschreibung gegenüber anderen durch - und zwar „gegen absolut große, internationale Player“, sagt Schütz. „Es ist nicht alltäglich, dass ein solches großes Unternehmen auf ein Familienunternehmen wie uns setzt.“

Rudolf Schütz, Geschäftsführer der Electrify GmbH: „Es ist die größte Photovoltaik-Anlage in Österreich und in Europa, die in ein privates Netz einspielen wird.“ Foto: Electrify GmbH

Die Electrify habe ein gutes Gesamtpaket vorgestellt, man habe sich daher für eine nachhaltige, lokale „Weinviertel-Lösung“ entschieden, erklärt eine Sprecherin der Jungbunzlauer-Geschäftsführung. Schütz bestätigt, dass seine Firma bei der Jungbunzlauer-Ausschreibung mit dem regionalen Zugang punkten konnte. „Ich bin dankbar, dass ein Großkonzern so regional denkt.“

Schütz ist stolz darauf, mit seinem Team den Auftrag umsetzen zu können. „Es ist die größte Photovoltaik-Anlage in Österreich und in Europa, die in ein privates Netz einspielen wird.“ Es ist eine Chance für Rudolf Schütz, seinem Sohn Florian, der das operative Geschäft leitet, und dem ganzen Team: „Das Projekt schlagt natürlich international auf, dass wir Ansprechpartner für weitere Projekte sein werden, ist vorprogrammiert.“

Die Electrify GmbH aus Wolkersdorf wird einen riesigen Projektauftrag für den Zitronensäurehersteller Jungbunzlauer umsetzen: Das Werk erhält Photovoltaik-Anlagen auf überdachten Parkplätzen, auf Dächern und Freiflächen. Foto: Electrify GmbH

Jungbunzlauer will die gewonnene Energie komplett für den eigenen Betrieb verwenden: Autark wird das Werk damit nicht geführt werden können. Aber: „Bei Vollbetrieb der Anlage können wir tagsüber bis zu 50 Prozent der gesamten am Standort erforderlichen Strommenge abdecken“, erklärt eine Sprecherin der Geschäftsführung. „Das ist eine absolute Entlastung für das öffentliche Netz“, betont Schütz.

Schon jetzt ist spürbar, dass das Stromnetz nicht auf erneuerbare Energie ausgelegt ist. Die Stadtgemeinde Laa musste ihr Photovoltaik-Projekt für den Bauhof kleiner dimensionieren, weil das öffentliche Netz nicht die Gesamtheit der gewonnenen Energie aufnehmen kann.

Das riesige Areal des Jungbunzlauer-Werks in Pernhofen. Foto: luftbild-redl.at

Die Jungbunzlauer AG hat vor zwei Jahren die Idee geboren, am Produktionsstandort in Pernhofen ein Photovoltaik-Projekt aufzuziehen, „um unseren Beitrag zum angestrebten Klimaschutz erfüllen zu können“, heißt es seitens der Geschäftsführung. Ein Teil des elektrischen Bedarfs wird so aus emissionsneutralen Quellen abgedeckt. Die geplante Erzeugungsleistung der Anlage beträgt rund 45 MWpeak: Das entspricht laut Jungbunzlauer dem Stromverbrauch von rund 18.000 Haushalten.

Photovoltaik-Anlagen werden auf großen Hallendächern und auf zwei Carports auf Parkplätzen installiert. Das ist eine Grundvoraussetzung, die das Land NÖ gestellt hat, denn erst dann können Freiflächen für diese Art der erneuerbaren Energie verwendet werden.

Die Electrify nutzt am Wolkersdorfer Standort selbst Photovoltaik-Anlagen, auch auf Parkplätzen. Foto: Electrify GmbH

Die Carports sind eine „innovative Eigenentwicklung“ der Electrify, erzählt Schütz. Eingesetzt werden grundsätzlich Stahl-Holz-Trägerkonstruktionen - oder ein Carport, das komplett aus Holz besteht. „Wir bauen auf Jungbunzlauer-Areal erstmalig Vollholzcarports, das ist schon ein Meilenstein“, betont er. Die Errichtung des großen Photovoltaik-Projekts ist schon im Gange.

Die Electrify ist eine Tochtergesellschaft der SPL Tele Group GmbH, die Schütz 1996 zuerst noch innerhalb des Siemens-Konzerns - seinem früheren Arbeitgeber - aufgebaut hat. Die Tele ist das Kerngeschäft der Gruppe und auf Kommunikationsinfrastruktur spezialisiert. Die seit 2017 aufgebaute Electrify plant, installiert und wartet Ladeinfrastrukturen, zudem werden Photovoltaikanlagen - darunter eine schon für Jungbunzlauer - und Carports für Photovoltaikanlagen errichtet. Die Firma erwirtschaftet einen Umsatz von 140 Millionen Euro und beschäftigt 500 Mitarbeiter in ganz Österreich und Deutschland.

