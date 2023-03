Laa: Conny Kallaus wird neue Finanzstadträtin

Cornelia Kallaus ist seit mehreren Jahren erfolgreiche Bestattungsunternehmerin, der Betrieb hat 2021 seinen neuen Standort im Thayapark eröffnet. Kallaus hat bereits als Gemeinderätin Erfahrungen in der kommunalen Politik gesammelt und kennt die bestehenden Strukturen und die Abläufe in der Gemeinde.

Ribisch: „Conny Kallaus ist verlässliche Partnerin“

„Mit Conny Kallaus folgt eine versierte Frau aus der Wirtschaft im Laaer Finanzressort nach. Ich freue mich, dass sie diese Funktion übernimmt, da sie gewohnt ist, Herausforderungen bestens zu lösen“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Conny war auch bisher eine verlässliche Partnerin in der Gemeindeentwicklung und kann mit allen Menschen gut zusammenarbeiten“, streut sie der designierten Stadträtin Rosen. Ihre Wahl erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 29. März.

Das frei werdende Gemeinderatsmandat wird mit Musikschuldirektor Josef Zins nachbesetzt. Das legte ebenso der ÖVP-Parteivorstand fest. „Josef Zins ist eine weitere Konstante in unserem Team. Neben seiner souveränen Führung der städtischen Musikschule in Laa hat er bereits jahrelange Erfahrung als Stadt- und Gemeinderat“, freut sich Ribisch. „Diese Erfahrung ist für uns ein wichtiger Wert. Denn die Mischung macht’s.“

Überall hat im Juli 2022 die Funktion vom damaligen Finanzstadtrat Roman Frühberger übernommen, jetzt hat er nach seiner beruflichen Veränderung nicht mehr ausreichend Zeit für das Amt. Als Finanzstadtrat fand er ein aufgeräumtes Gemeindebudget vor: Im Dezember lobte er die Arbeit der Verwaltung und Politik, dass die „sehr hohe Schuldenlast kontinuierlich und sukzessive“ abgebaut wurde. „Ich wollte dazu verhelfen, die Kommunikation zwischen den Fraktionen zu verbessern“, sagt er. Das ist durchaus gelungen, ProLaa hat das Aufeinanderzugehen im Finanzausschuss positiv gewürdigt.

Der Rückzug tut Überall „sehr leid“. Die Arbeit im Finanzausschuss bewertet er in seiner Zeit als hervorragend: „Ich möchte mich dafür bei allen Fraktionen und in der Finanzverwaltung bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, dass sich das Klima verbessert und meine Hoffnung wäre, dass das so weitergeht, zumindest, was das Finanzthema betrifft.“

Bürgermeisterin Ribisch respektiert seine Entscheidung und dankt ihm für seine Arbeit. „Er hat auch die Vorgabe einer Zusammenarbeit mit allen daran interessierten Fraktionen auf Augenhöhe gut umgesetzt. Dies wird Conny Kallaus als neue Finanzstadträtin fortführen“, ist sie überzeugt.

