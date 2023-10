Bernhardsthal: Hofmeister wurde neuer Vizebürgermeister

Nach reiflicher Überlegung hat sich Vizebürgermeister Reinhard Lindmeier (ÖVP) aus gesundheitlichen Gründen entschlossen, auf sein Amt per 30. September laufenden Jahres zu verzichten.

In seine Fußstapfen tritt Gemeinderat Stefan Hofmeister (ÖVP), der in der Gemeinderatssitzung letzten Dienstag auch einstimmig in diese Funktion gewählt wurde. Bürgermeisterin Doris Kellner (ÖVP): „Wir wünschen dem neuen Vizebürgermeister Stefan Hofmeister aus Katzelsdorf viel Erfolg und Kraft in seiner neuen Tätigkeit. Und ein herzliches Dankeschön an Reinhard Lindmeier für sein bisheriges Engagement als Vizebürgermeister.“