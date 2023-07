Michael Schamann wird neuer Kulturstadtrat in Mistelbach

Mit Ende Juli wird sich Josef Schimmer, seit knapp dreieinhalb Jahren Kulturstadtrat der Stadtgemeinde Mistelbach, aus persönlichen Gründen von allen politischen Ämtern zurückziehen. In der jüngsten Sitzung des Mistelbacher ÖVP-Gemeindeparteivorstandes am 11. Juli wurde eine Entscheidung für seine Nachfolge gefunden. Michael Schamann, bisher Gemeinderat, soll neuer Kulturstadtrat werden, Patrick Marchhart, 33-jähriger Softwareentwickler aus Mistelbach, soll das frei gewordene Gemeinderatsmandat ab 1. August übernehmen.

Diese Entscheidung traf der Gemeindepartei-Vorstand einstimmig in seiner Sitzung im Wirtshaus „Zur Linde“ der Familie Polak. Nachdem der junge Eibesthaler Michael Schamann Stadtrat Josef Schimmer bereits als Fraktionsobmann abgelöst hat, übernimmt er mit Anfang August auch seine Agenden im Kulturbereich der Gemeindepolitik. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, einerseits in der Fraktion, andererseits auch als Kulturstadtrat, und danke gleichzeitig meinem Vorgänger für seine geleistete Arbeit. Josef Schimmer hat das Bild als Kulturstadtrat von Mistelbach maßgeblich geprägt und wurde auch in der Bevölkerung so wahrgenommen“, so Michael Schamann. Er hatte schon in der Vergangenheit viel Arbeit hinter den Kulissen erledigt und gilt auch als einer der Gemeinderäte, die gerne und viel in der Gemeinde unterwegs sind.

Dank für die geleistete Arbeit des scheidenden Kulturstadtrates gab es von Bürgermeister Erich Stubenvoll und ÖVP-Gemeindeparteivorsitzendem Gemeinderat Herwig Schmidhuber. „Die Zusammenarbeit mit Josef Schimmer war von großem Vertrauen und enormem Arbeitseifer geprägt. Kulturstadtrat Josef Schimmer hat seine Arbeit immer mehr als pflichtbewusst erledigt und wird bestimmt eine geordnete Übergabe ermöglichen, sodass sich Gemeinderat Michael Schamann gut in seine neue Aufgabe einarbeiten kann“, so der Bürgermeister.

Offiziell angelobt wird Michael Schamann als neuer Kulturstadtrat von Mistelbach in einer geplanten Sondergemeinderatssitzung am Donnerstag, 3. August, um 19.00 Uhr. Bereits zwei Tage vorher, nämlich am Dienstag, dem 1. August, wird Patrick Marchart aus Mistelbach von Bürgermeister Erich Stubenvoll als neuer Gemeinderat angelobt, der als ÖVP-Mandatar in den Gemeinderat nachrückt und einen großen Teil der Agenden des bisherigen Gemeinderates Michael Schamann in den einzelnen Gemeinderatsausschüssen übernehmen wird.