Sein bisheriger Weg als Seelsorger hatte Steindl als Kaplan nach Poysdorf, als Jugendseelsorger nach Oberleis und Großrußbach und seit 17 Jahren als Pfarrer in die drei Pfarren des Pfarrverbandes Wilfersdorf, Bullendorf und Kettlasbrunn geführt. Für das kommende Arbeitsjahr wird Steindl in Rom Spiritualität studieren.

Bei der Wallfahrt überraschte ihn ein Bläserquartett des Musikvereines Wilfersdorf mit einem musikalischen Ständchen. "In diesen 17 Jahren haben wir soviel entdeckt, was Gott Gutes an uns bewirkt hat und was wir weitertragen und weiterführen dürfen", Pfarrer Steindl lud die Bevölkerung ein, mit offenem Herzen auf seinen Nachfolger, den aus Kleinhadersdorf stammenden Kaplan Günter Schreiber, zu zugehen: "Gestaltet mit ihm unsere drei Pfarren, lebet den Glauben und vergesst den Humor nicht", meinte der Seelsorger in seiner Predigt.

Seine Pfarrhofmitarbeiter Eva Schodl, Elisabeth Göstl, Elisabeth Pleil gaben ihm Segensworte mit auf den Weg. Die Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates aus allen drei Pfarren, Christine Semmler, Margit Krammer und Elisabeth Dietrich, dankten für die gute Zusammenarbeit und hatten einige kleine Packerl für die Romreise vorbereitet.

Bürgermeister Josef Tatzber hob die gute Zusammenarbeit zwischen Pfarre und Gemeinde hervor und verlieh dem scheidenden Seelsorger die Wappennadel der Marktgemeinde Wilfersdorf. Im Namen der Feuerwehren aus Wilfersdorf, Hobersdorf, Kettlasbrunn und Bullendorf sprach Unterabschnittskommandant Kurt Sieghart Worte des Dankes. Der musikverein gab Pfarrer Steindl Messwein aus Wilfersdorf mit auf den Weg nach Rom.