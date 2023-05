Pfarrkeller eröffnet Drasenhofen: Viele halfen beim Bau des neuen Schmuckstücks mit

Lesezeit: 2 Min WK Werner Kraus

Landtagspräsident Karl Wilfing und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig eröffneten gemeinsam den Drasenhofener Pfarrkeller. Foto: Foto:, Werner KRAUS

V on einem Erdloch, in dem Gerümpel lag, zu einem Schmuckkasterl entwickelte sich der am 13. Mai eröffnete Pfarrkeller im Garten des Drasenhofener Pfarrhofes.