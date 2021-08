Johannes Cornaro wurde als sechstes Kind einer katholischen Familie geboren, begann aber erst, nachdem er den Beruf des Försters gelernt hatte, mit dem Theologiestudium. Während der ersten zwei Studienjahre lebte er in der „Gemeinschaft der Nachfolge Jesu“ in Ottenthal und lernte dort viel über sich selber und seine späteren Freunde der Priestergemeinschaft in Laa kennen. 2003 wurde er von Kardinal Schönborn zum Priester geweiht und kurze Zeit später für die Pfarren Fallbach, Loosdorf und Hagenberg eingesetzt.

„Diese Aufgabe war eine sehr große Herausforderung, die mich ständig auf Trab hielt, aber mit großer Freude erfüllt hat“, erzählt Cornaro. Trotzdem ist es ihm gelungen, als Geistlicher für insgesamt sieben Dörfer da zu sein und diese zu einer Verbundenheit zusammenzuführen.

„Die Aufgabe schien mir zuerst zu groß, aber mit Gottes Hilfe bin ich dafür bereit.“ Johannes Cornaro, neuer Pfarrer in Mistelbach

In den vergangenen 18 Jahren fanden und finden auch weiterhin verschiedene Aktivitäten, wie das Zeitlos-Konzert, Nightprayer und verschiedene Anbetungen statt. Auch der Bau des Gemeinschaftshauses wurde fertiggestellt. Dabei haben ihm die Mitarbeiter in den einzelnen Pfarren und das Leben in der Priestergemeinschaft im Laaer Pfarrhof sehr geholfen.

Hier leben insgesamt sechs Priester, die sich immer wieder in Gesprächen austauschen, miteinander beten und den Haushalt gemeinsam führen.

Im vorigen Jahr – nach seinem 49. Geburtstag – nahm sich Pfarrer Johannes Cornaro eine ganz besondere Sabbatzeit, die er als Hirte alleine drei Monate auf einer Jungvieh-Alm verbrachte.

Nun wurde er von Weihbischof Stephan Turnovszky gebeten, die Pfarre Mistelbach zu übernehmen. Pater Herman Jedlinger, der dort jahrelang als Priester tätig war, verlässt die Pfarre aus Altersgründen und überlässt die Pfarre einer jüngeren Generation.

Somit warten neue Herausforderungen auf Johannes Cornaro, denn er wird ab Anfang September neuer Pfarrer von Mistelbach und ist dann mit der Gründung eines neuen Pfarrverbandes betraut, dem insgesamt zehn Pfarren angehören werden.

Gemeinsam mit den Pfarrvikaren Günther Schreiber, Leopold Steyrer und Jude Uzukwu, Diakon Heinz Stadlbacher, sowie den beiden Aushilfskaplänen Pater Franz und Pater Salvator. „Die Aufgabe schien mir zuerst zu groß, aber mit Gottes Hilfe bin ich dafür bereit“, freut sich Johannes Cornaro auf seinen Neustart.

Pfarrer Lukas Rihs wird die Nachfolge Cornaros antreten und im neuen Pfarrverband „Unter dem Staatzerberg“ als Pfarrvikar tätig sein.

Seine erste Messe feiert Pfarrer Johannes Cornaro am Sonntag, 29. August, um 10 Uhr in der Sommerszene in Mistelbach. Die Verabschiedungsfeiern mit Messen in Hagenberg, Fallbach und Loosdorf haben bereits stattgefunden.