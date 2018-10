Sind die Auflagen der Bezirkshauptmannschaft gegen die Offenstallhaltungsanlage Pferdeoase am Ortsrand von Ebendorf gerechtfertigt oder überzogen? Seit Anfang des Jahres vier Pferde eingeschläfert werden mussten, was laut Amtstierärzten auf schlechte Haltungsumstände zurückzuführen ist, schreibt die Bezirkshauptmannschaft dem Verein und Obfrau Michaela Herites umfangreiche Auflagen vor, die umzusetzen sind, damit es zu derartigen Situationen in diesem Winter nicht mehr kommen kann.

Herites hält die Vorgaben für überzogen und erhob beim Landesverwaltungsgericht in Mistelbach Einspruch gegen die Bescheide. Mittlerweile wurde der Tierbestand reduziert, jene Flächen, die als Unterstände für die Tiere dienen, massiv ausgebaut und Verbindungswege befestigt.

„Die meisten Auflagen sind mittlerweile erfüllt“, bestätigt auch Amtstierärztin Ulrike Leitner. Einziger offener Punkt: die Pflege der Pferde. Hier war die Vorgabe der Behörde, dass der Verein und Herites detaillierte Dienstpläne bei der Behörde abgeben sollten, um zu beweisen, dass sich der Verein um die derzeit 129 Pferde, Ponys und Esel kümmern kann.

„Wir haben eine elektronische Wunderliste, da sieht jedes Mitglied nach, welche Aufgaben zu erledigen sind und wenn´s erledigt ist, wird das abgehakt“, beschreibt Michaela Herites das System auf der Pferdeoase. Mittlerweile habe man, auf Druck der Behörde, einen geringfügig Beschäftigten mit entsprechender Erfahrung als Stallburschen angestellt. Aus ihrer Sicht laufe die Pferdepflege perfekt, es würden alle Arbeiten erledigt.

Die Beobachtungen der Amtstierärztin sind andere: Sie sei oft vor Ort gewesen, habe auch immer Leute in der Anlage arbeiten gesehen. Nur seien die hauptsächlich damit beschäftigt gewesen, die Pferdeoase instand zu halten: „Ich habe nie jemanden Pferde putzen gesehen“, sagt Leitner.

Sie habe Arbeitseinteilungslisten bekommen, bestätigt die Amtstierärztin. Aber sie habe nie Änderungen in diesen Dienstplänen bekommen und auch keine Dokumentation, dass die Arbeiten tatsächlich erledigt worden seien. Und noch eines fehlt der Amtstierärztin: Personal, das eine entsprechende pferdepflegerische Ausbildung hat: Inklusive der Pferdewirtin Herites gebe es nur drei Personen, die eine solche Ausbildung vorweisen könnten. Denn das Problem auf der Pferdeoase sei, dass mangels Pflege Verletzungen der Tiere nicht erkannt wurden.

Um die Frage zu klären, ob nicht überhaupt zu viele Tiere auf der Pferdeoase untergebracht sind und ob die Pflege im derzeitigen System gewährleistet ist, lässt das Landesverwaltungsgericht nun ein Gutachten erstellen.

Die Verhandlung wurde vertagt.