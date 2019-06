Täglich um 20 Uhr treffen sich interessierte in einer der neun Gottesdienststätten des Pfarrverbandes Poysdorf, um sich einem Vers aus der Pfingstsonntag Lesung zu widmen und ihn näher zu betrachten.

Am Sonntag Abend in der Stadtpfarrkirche hatte Ingrid Kraus die Feuerszungen in ihren Gedanken.

Am Montag standen bei Johannes Rieder zum Beispiel die fremden Sprachen in denen die Apostel redeten am Programm.

Mitreißend war das Lied von Kurt Mikula "Komm Heiliger Geist, lass die Funken überspringen". "Es drückt aus, was Ziel der neuntägigen Pfingsnovene ist", findet Mikula..