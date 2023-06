Diskussion: Verrechtlichung der Politik oder Politisierung der Justiz?

Obmann Franz Schneider freute sich, dass trotz großer Konkurrenz durch die langen Nacht der Kirchen und dem langen Freitagsmarkt so viele Gäste gekommen sind. Auch Bürgermeister Erich Stubenvoll bestätigte, dass Pfingsten sowohl weltlich als auch geistlich eine viel beschäftigte Zeit sei. Er bedankte sich in seiner Begrüßungsrede bei Bewegung Mitmensch für ihre geleistete Arbeit und Hilfestellung.

Johannes Selinger eröffnete die Diskussion mit dem bekannten Zitat des ehemaligen Innenminister Herbert Kickl, nämlich Recht habe der Politik und nicht Politik habe dem Recht zu folgen. Dabei stellt sich unter anderem die Frage: Gibt es eine Verrechtlichung der Politik oder eine Politisierung der Justiz?

Melanie Erasim erzählt daraufhin von der Vermischung von Recht und Politik. Es sei die Aufgabe der Politik, das Recht zu ändern. Dennoch muss die Politik sich ebenfalls an das Recht halten. Hierbei nannte sie auch einige Verbesserungsvorschläge für eine bessere Rechtserzeugung, wie zum Beispiel ein sechswöchiges Gutachten, damit bereits ein Anliegen optimiert mit Stellungnahmen von Experten vorgezeigt wird.

Uni-Professor Clemens Jabloner gliederte seinen Vortrag in drei Fragen: Wie politisch ist Recht? Was kann die Bevölkerung von Rechten erwarten? Und warum haben Juristen es so schwer sich verständlich zu machen? Er erklärt, dass die Politik sich bei der Erzeugung von Recht an die Verfassung halten müsse. Das Rechtssystem passe im Großen und Ganzen, dennoch seien die Menschen oft mit dem Urteil nicht zufrieden. „Die Urteilsfindung ist schwierig und die Menschen wollen das nicht glauben, weil sie nicht wissen, was sie nicht wissen“, erläutere Jabloner. Man sieht nämlich nicht, was dahinter steckt.

In der Diskussion wurden Themen wie Verschwiegenheitspflicht, langgezogene Verfahren und die Zukunft der Gerichtsbarkeit durch Künstliche Intelligenz angesprochen. Bei Brot und Wein konnte anschließend weitergeredet werden. Musikalische Unterhaltung gab es durch das Violinenquartett. Die vier Spielerinnen kamen vor einem Jahr aus der Ukraine und besuchen einen Deutschkurs des Vereins.