Klinikum Mistelbach: Ausbildung startet

„Die wichtigste Ressource in der Pflege und der Betreuung ist das Personal. Da der Bedarf an guten Pflegekräften hoch ist, haben wir in Niederösterreich das blau-gelbe Pflegepaket auf den Weg gebracht. Darin enthalten ist ab dem Wintersemester 2022 auch eine Prämienzahlung für Auszubildende für die Dauer ihrer Pflegeausbildung. Dadurch soll der wichtige und verantwortungsvolle Beruf der Pflegekraft an Attraktivität gewinnen“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

Die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe der Pflegeassistenz und der Pflegefachassistenz entsprechen den Erfordernissen einer modernen Gesundheitsversorgung. Pflegeassistenz, als ehemalige Pflegehilfe bekannt, wurde durch die kompetenzorientierte, pflegerisch-medizinische Ausbildung zum Assistenzberuf aufgewertet. Pflegeassistentenen und Pflegefachassistentenen tragen die Verantwortung für die fachgerechte Durchführung der ihnen übertragenen pflegerischen Maßnahmen und von Ärzten übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit Diagnostik und Therapie. Ihr Einsatz kann in der gesamten Lebensspanne der Menschen in allen Settings, Versorgungsformen und Versorgungsstufen stattfinden.

Die Pflegefachassistenz, ein neuer Gesundheitsberuf, verfügt über ein ähnliches Tätigkeitsfeld wie die Pflegeassistenz, jedoch über mehr Kompetenzen und mehr eigenverantwortliche Aufgaben. Die Gesamtausbildung zur Pflegefachassistenz wird mit einem Diplom abgeschlossen. Im September 2022 können zusätzlich bereits ausgebildete Pflegeassistenten in die verkürzte einjährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz einsteigen. Ein Tätigkeitsnachweis ist dazu nicht notwendig.

Die Ausbildungskosten für diese Ausbildungen übernimmt das Land Niederösterreich, eine mögliche AMS-Förderung ist durch die InteressentInnen bereits im Vorfeld direkt mit dem zuständigen AMS abzustimmen. Die Auszubildenden erhalten ein monatliches Taschengeld, wobei eine neue Form der Zusatzförderung auch möglich ist – nähere Infos dazu am Infoabend.

Der Infoabend für beide Ausbildungen findet am Mittwoch, 24. März 2022 um 18:30 Uhr statt. Damit alle Interessierten daran teilnehmen können, wird der Infoabend coronabedingt per Webkonferenz abgehalten. Eine Anmeldung zum Infoabend ist an gukps@mistelbach.lknoe.at bis 23. März notwendig, der Link zum Einstieg in die Webkonferenz wird anschließend per Email zugestellt. Weitere Informationen zur Ausbildung erhalten Sie auf der Homepage der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach www.pflegeschulen-noe.at.

