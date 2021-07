PBZ: Neubau in Mistelbach, Zubau in Laa .

In der Landtagssitzung am 1. Juli wurde Neu-, Zu- und Umbauten sowie technische Sanierungen in den Pflege- und Betreuungszentren Mistelbach und Laa beschlossen. IDAs Franziskusheim in Mistelbach wird um 43,8 Millionen Euro neu gebaut, beim Laaer Vitusheim wird um 19,9 Mio. Euro zu- und umbaugebaut.