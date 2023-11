Striezel wurden gemeinsam geflochten, gebacken und gegessen

Zu Allerheiligen einen Striezel zu flechten und zu backen, hat Tradition im Weinviertel. Und dieses Brauchtum wird auch im PBZ Laa/Thaya gepflegt. Jedes Jahr wird gemeinsam der Teig zubereitet, die Striezel geflochten und gebacken. Dabei entstehen Diskussionen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern über die Herstellung und Zubereitung eines Germteiges, was sehr zur Unterhaltung und zur guten Stimmung beiträgt.

Verwendet man „Würfelgerm“ oder Trockengerm? Sollen “Dampferl“ oder Germ mit Zucker verrührt werden? Sollen Rosinen in das Backwerk oder nicht? Alle tragen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz eine Erfahrung oder Meinung bei. So entstehen wahre Kunstwerke an Striezeln, die mit bis zu sechs Strängen geflochten werden. Das sei gar nicht so schwer, sagen die Bewohnerinnen. „Übung macht den Meister!“, sind sich alle einig. Unterstützt wird das Flechten und Backen von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Gabi Wanderer, die in der Bäckerei ihrer Eltern groß geworden ist und genau weiß, wie die Konsistenz des Teiges beschaffen sein muss. Und auch Zivildiener Tobias Bernold, der seine Bäckerlehre erfolgreich abgeschlossen hat, steht mit Rat und Tat zur Seite.

Die fertigen Striezel wurden mit Genuss zur Allerheiligen-Kaffeejause gegessen, denn selbst gemacht schmeckt es einfach am besten. Der Gesprächsstoff ging dabei dank der gemeinsamen Arbeit nicht aus.