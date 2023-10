Pensionistentröpferl für den scheidenden Hausarzt Dr. Schleger

„Mit großer Dankbarkeit verabschieden wir Dr. Schleger in den Ruhestand. Bis zuletzt hat Walter Schleger seine Patienten im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum ärztlich versorgt, dafür sogar seinen Pensionsantritt einige Monate nach hinten verschoben“, sagt Direktorin Jasmin Schaden, die im Namen des PBZs dem Arzt herzlich dankte.

Am 25. September war es schließlich so weit: Walter Schleger führte seine letzte Visite im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach durch. „Es ist schon ein Stück Wehmut bei so einem Abschied dabei“, so Schleger. Bei einer kleinen Feier ließ man noch einmal die vielen Jahre Revue passieren. Dabei wurde auch das „Pensionistentröpferl des PBZ Mistelbach“ sowie ein kleines Abschiedspräsent zur Erinnerung überreicht.