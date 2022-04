28-Jähriger vor Gericht: Keine DNA? „Dann war ich’s nicht“

Werbung

So wirklich was zu verhandeln gab’s im Fall eines 28-jährigen Georgiers am Landesgericht Korneuburg nicht. Zumindest auf den ersten Blick. Die Einbruchsdiebstähle in Langenzersdorf im November 2017, in Spillern und in Bergau im Jänner 2018 gab er vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Monika Zbiral zu. Und die Einbrüche in Pillichsdorf und Felixdorf im selben Zeitraum räumte er zumindest ein: „Ja, okay, aber es gibt keinen Beweis.“

Den Beweis sah Staatsanwalt Stefan Dunkl in dem Komplizen des Georgiers, der bereits abgeurteilt wurde. Dieser hat in seinem Verfahren ausgesagt, dass sie immer als Duo unterwegs gewesen sind und auch die Einbrüche in Pillichsdorf und Felixdorf zugegeben. Überhaupt bröckelte seine „geständige Verantwortung“ im Laufe des Verfahrens. Je mehr seiner Aussagen vor der Polizei die Richterin ihm vorhielt, desto bockiger wurde er.

Der Kern der Vorhaltungen war, dass er die Taten immer erst zugegeben hätte, wenn es DNA-Beweise oder andere Spuren an den Tatorten gab: „Ja, hab ich wohl auch gemacht. Wenn keine DNA, dann war ich’s nicht.“ Diese Argumentation half ihm nicht viel weiter, da der 28-Jährige – mit anderen Georgiern – damals bereits von der Polizei in Korneuburg observiert wurde. Die Behörden vermuteten schon, dass die Gruppe Einbrüche plante.

Die „Reumütigkeit“ des Angeklagten war spätestens dann dahin, als er auch noch die Höhe des gestohlenen Diebesguts anzweifelte. In Spillern soll das Einbrecher-Duo einen Safe im Ganzen aus einem Kasten gerissen haben. Darin sollen sich Schmuck im Wert von 25.000 Euro und 16.000 Euro in bar befunden haben. „Das ist nicht realistisch. Das ist erfunden. Es gab keinen Safe“, so die beharrliche Einlassung des Georgiers.

Also musste Zbiral die Verhandlung auf den 24. April vertagen, um die Opfer als Zeugen im Prozess zu befragen.

